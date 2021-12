A Polícia Militar foi novamente acionada no final da tarde deste último domingo (26), após um homem, de 34 anos, ser encontrado caído e alcoolizado em via pública com sangramento pela cabeça e face.

Ele foi encaminhado para o hospital Sagrado Coração de Jesus pelo SAMU, com um corte contuso no crânio. No Hospital ele foi atendido e liberado. Não se sabe quem foi o autor da paulada.