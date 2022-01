Ladrões furtam celulares na GD Info no Centro de São Joaquim

As câmeras de segurança flagraram toda a ação da dupla

O furto ocorreu por volta das 02h30 da madrugada desta quinta-feira (13), dois ladrões estavam pelo centro, admirando vitrines das lojas, ou melhor escolhendo onde iriam praticar o crime.

A dupla esteve por mais de uma vez na frente da Loja GD Info no Centro de São Joaquim, analisaram o local e em posse de uma mochila e um martelo quebraram o vidro da porta de acesso ao estabelecimento.

Enquanto um dos ladrões dava cobertura do lado de fora o outro tentava abrir a vitrine que tinha celulares expostos, após a conseguir acesso pegou quatro aparelhos, dois da marca LG e dois Xiaomi, saiu correndo com seu comparsa em direção ao calçadão.

Além do furto dos produtos os proprietários da loja terão que arcar com o prejuízo da porta de vidro que foi quebrada e fechaduras da vitrine que foram arrombadas, qualquer informação sobre os produtos furtados a população pode acionar a Polícia Militar através do fone 190 ou a Polícia Civil pelo fone 181.

Comprar produtos provenientes de furto ou roubo é crime de receptação, se desconfiar da venda de algo abaixo do valor de mercado faça uma denúncia anônima para a Polícia, sua identidade será preservada em sigilo.