Homem apontado como liderança de facção criminosa de SC é preso no Paraná

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu um homem, de 35 anos, suspeito de liderar uma facção criminosa no estado de Santa Catarina. A prisão aconteceu na quarta-feira (19), na região central de Curitiba.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o homem tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Itajaí, no Litoral de Santa Catarina, pelo crime de organização criminosa. O suspeito foi levado para o Santa Catarina, onde permanece preso.

Com informações: ND+