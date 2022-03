Perseguição policial começa no portal e termina no interior de São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) atendeu uma ocorrência de dirigir veículo sem possuir CNH gerando perigo de dano, desobediência e resistência, o fato ocorreu na noite desta segunda-feira (07), por volta das 20h30 na rodovia SC – 114 KM 303,500 em São Joaquim.

A PMRV realizava operação barreira próximo ao portal de saída para Lages, quando ordenou ao condutor que parasse o veículo VW/Santana placas de Forquilhinhas-SC, o motorista não obedeceu a ordem de parada, fazendo o retorno sobre a pista e empreendendo fuga.

Os policiais efetuaram o acompanhamento e flagraram diversas manobras perigosas realizadas pelo envolvido, dentro do perímetro urbano da cidade, passando pelo centro, posteriormente o condutor adentrou em uma via de interior, após aproximadamente 17 quilômetros percorridos, na localidade de Invernadinha o envolvido foi alcançado.

Um homem de 21 anos estava na direção e parou o veículo, a guarnição enfrentou desobediência e resistência do autor para efetuar a revista, precisando fazer o uso proporcional da força para proceder com a busca pessoal.

No interior do veículo estavam a esposa do condutor, juntamente mais três crianças, após consultas constatou-se que o ele fugiu por não possuir CNH e estar com o licenciamento do veículo irregular.

O condutor não apresentava sinais de embriaguez, foi confeccionado um Termo Circunstanciado e o envolvido comparecerá em audiência no Fórum da Comarca de São Joaquim.

Com informações do 10° Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel