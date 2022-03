PMR de Palmeira aborda caminhão com carga perigosa

A guarnição de Polícia Militar Rodoviária da Palmeira, durante fiscalização rotineira de trânsito em frente ao posto, abordou na manhã desta quarta-feira (30), um veiculo caminhão com carroceria sider, e para surpresa da guarnição, parte da carga estava sem amarração, outra parte com amarração insuficiente, tendo ainda uma parte da carga deslocado com risco de queda. O veículo foi autuado e, após tomadas as medidas administrativas de recolocação adequada da carga, para não ocasionar risco à segurança viária, foi liberado no local.

Fonte: 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária.