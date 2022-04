PRF inicia Operação Tiradentes 2022

A Polícia Rodoviária Federal inicia à zero hora de amanhã, quarta-feira dia 20, em todo o Brasil, a Operação Tiradentes 2022, que se estende até 23h59 de domingo dia 24.

O feriado nacional de quinta-feira deve proporcionar um novo “final de semana prolongado” para muitas pessoas, e por isso, a tendência é que haja aumento da circulação de veículos nas rodovias durante os cinco dias.

A PRF em Santa Catarina vai atuar com maior presença principalmente em trechos com maior índice de acidentalidade. O efetivo ordinário terá incremento de policiais convocados no período em que estariam de folga e de agentes que atuam na área administrativa, aumentando assim a presença policial ao longo das rodovias.

O foco será evitar as condutas dos motoristas que aumentam o risco de graves acidentes ou que agravam lesões, como ultrapassagens indevidas, dirigir sob efeito de álcool e falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças).

A previsão de tempo bom para a maior parte do período deve atrair turistas para as praias. Portanto, a BR 101 (rodovia litorânea) e as BRs 282, 470 e 280 (que ligam o interior ao litoral) devem registrar o maior aumento de fluxo de veículos.

Nos últimos três anos não houve Operação Tiradentes devido à pandemia ou ao fato do feriado ter caído no fim de semana. Em 2018, entre 20 a 24 de abril, a PRF registrou 128 acidentes nas rodovias federais de SC, nos quais 169 pessoas ficaram feridas e três morreram no local.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal