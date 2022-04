Polícia Civil deflagra Operação Tiradentes para combater tráfico de drogas em São Joaquim

Na manhã desta sexta-feira a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou a operação Tiradentes para combater o tráfico de drogas na cidade de São Joaquim-SC, na serra catarinense.

Os alvos são suspeitos de integrar organização criminosa estadual e vinham fazendo uso de violência para a manutenção dos pontos de venda drogas – pelo menos uma pessoa chegou a ser torturada. A ação do grupo era monitorada pela Polícia Civil, que solicitou a decretação da prisão ao Poder Judiciário e a expedição dos mandados de busca.

O cumprimento dos mandados resultou na prisão de 4 (quatro) pessoas, além da apreensão de dinheiro e drogas.

A operação, coordenada pela Divisão de Investigação Criminal de São Joaquim, envolveu cerca de 30 (trinta) policiais e contou com o apoio da CORE – Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil de Santa Catarina -, do Núcleo de Operação com Cães, além da Divisão de Investigação Criminal de Lages e de outras Delegacias da Região de São Joaquim.

O nome da operação, Tiradentes, faz referência ao Dia de Tiradentes (21/4), data em que também se celebra o Dia das Polícia Civil e Militar.

Nesse sentido, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina reafirma o compromisso com a repressão a criminalidade organizada e o tráfico de drogas.