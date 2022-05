POLÍCIA CIVIL IDENTIFCIA AUTOR DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM FLORICULTURA DE LAGES

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Lages – DIC, identificou o autor dos disparos contra um homem que trabalhava em uma floricultura no bairro Coral.

O crime aconteceu na noite do dia 05/05/2022, onde o investigado entrou na floricultura onde a vítima estava e, de imediato, disparou quatro vezes contra ela. A vítima, proprietário da Floricultura ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo SAMU.

Iniciadas as investigações, foram colhidos depoimentos, realizadas perícias e analisadas imagens de câmeras de monitoramento. No dia 07/05/2022, a roupa usada pelo autor foi localizada em uma rua do bairro São Sebastião, e também recolhidas e encaminhadas para a Polícia Científica.

Com o avanço das investigações os policiais conseguiram identificar o autor dos disparos e foi produzido mandado de busca e apreensão pelo judiciário.

Neste sábado (21) o investigado foi preso pela Polícia Rodoviária Federal – PRF em Rio do Sul, local para onde estava fugindo. Ao mesmo tempo, a DIC de Lages iniciou o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência no bairro Gethal.

Durante as buscas, foi apreendida a motocicleta usada no crime, um capacete e uma porção de drogas.

Após a prisão do investigado pela PRF, também auxiliaram nas diligências a DIC de Rio do Sul e Polícia Penal de Rio do Sul, para onde o preso foi encaminhado.

As investigações passam agora para fase final de depoimentos de testemunhas e exames periciais, devendo ser encerrada nos próximos 30 dias, podendo esse prazo ser prorrogado.