Ocorrência de Receptação na tarde desta terça-feira, na Serra Catarinense

Um veículo estava carregando duas motocicletas suspeitas de estarem com registro de furto. Houve o acionamento da PM e as guarnições do 6ºBPM e o helicóptero Águia fizeram rondas para localizar o veículo.

O helicóptero Águia 4 prontamente realizou a abordagem do veículo na BR-282.

No local foi constatado que uma motocicleta estava com registro de furto/roubo e também havia outra motocicleta que estava sem placa e com a numeração do chassi suprimida.

O condutor e o passageiro, que estavam de posse das motocicletas, relataram que compraram uma por mil reais e a outra por cinquenta reais.

Foi entrado em contato com o dono da motocicleta para informar que seu veículo foi recuperado.

