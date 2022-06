Idoso morto em asilo de SC era cego e sofreu asfixia com pó de extintor, diz polícia

O laudo do Instituto Médico Legal aponta que o idoso morto na manhã desta sexta-feira (3) em um asilo de Blumenau perdeu a vida por causa de asfixia provocada por pó de extintor. Inicialmente se cogitou a possibilidade de ele ter sido golpeado na cabeça com o objeto, mas a perícia mostrou que isso não aconteceu, segundo a Polícia Civil.

Pedro Paulo, de 73 anos, era cego e tinha dificuldades para andar. O senhor estava sentado na área comum do asilo quando outro idoso teve um surto, quebrou alguns itens dentro da casa, começou a ameaçar os pacientes e funcionários e então pegou o extintor de incêndio e acionou contra ele, conta o delegado Bruno Effori.

A vítima teria inalado o pó e sofrido asfixia, o que provocou a morte. A lesão inicialmente vista na cabeça de Pedro Paulo, que se considerou ter sido a causa do óbito, teria ocorrido em outra data, quando o idoso sofreu uma queda. O Samu chegou a ser chamado, mas já encontrou o homem sem vida.

A equipe de socorro precisou sedar o idoso de 64 anos responsável pelo ataque. Ele foi preso em flagrante. Familiares e uma funcionária do asilo contaram à polícia que o senhor sofre de esquizofrenia e está acolhido no asilo há dois meses. Nesta tarde a Justiça decretou como medida cautelar a internação do investigado em um hospital psiquiátrico.

A polícia abriu inquérito para apurar se trata-se de um crime com ou sem intenção. O homem também deve passar por avaliação médica.

Relembre o crime

Era por volta das 5h30min desta sexta-feira (3) quando um idoso surtou dentro do asilo e começou a depredar a casa e fazer ameaças. O crime ocorreu em uma unidade particular na Avenida Brasil, no bairro Ponta Aguda.

Durante o ataque ele acabou disparando pó químico de um extintor contra um dos internos do local. O senhor não sobreviveu. O agressor precisou ser sedado pelo Samu e encaminhado à delegacia.

Com informações do ND+