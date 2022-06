POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO CONTRA O CONSUMO DE ÁLCOOL

As baixas temperaturas, comum para esta época, combinada com mais uma edição de Festa Nacional do Pinhão, que inicia nesta sexta-feira (10), no município de Lages, repercutirá diretamente no aumento de veículos circulando pelas rodovias estaduais da região serrana.

As quedas nos termômetros provocam muitos pontos de congelamentos, razão pela qual os motoristas devem redobrar a atenção, verificar as condições mecânicas de seus veículos, planejar sua viagem, a fim de evitar pegar a estrada durante a madrugada e primeiras horas do dia, período em que ocorre a formação de gelo.

Outra grande preocupação durante a noite e fim de madrugada é com os motoristas que estarão se deslocando e retornando do município de Lages, por conta da Festa do Pinhão, pois infelizmente é comum a ingestão de álcool combinado à direção, afetando sobremaneira a segurança no trânsito.

Desse modo, buscando evitar a ocorrência de sinistros de trânsito, muitas vezes com vítimas fatais, tendo em sua grande maioria a embriaguez ao volante como provável causa, que a fiscalização nos principais pontos de acesso ao município de Lages será intensificada, principalmente nos finais de semana, com operações policiais simultâneas em vários pontos, com um único objetivo, tornar o trânsito seguro para todos.

Fonte: 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.