PRF encontra carga milionária de cocaína em fundo falso de caminhão na BR-101, em SC

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na noite deste sábado (24), em trecho da BR-101 que corta Joinville, cerca de 197,5 quilos de cocaína. A carga tem valor estimado em R$ 35 milhões. Foram presos um homem e uma mulher de 20 e 23 anos, respectivamente.

Segundo a PRF, a droga foi encontrada no fundo falso de um caminhão que tinha placas de Carandaí, município mineiro. Os policiais relatam que durante a abordagem encontraram uma porção de maconha na cabine do veículo.

Em seguida, ao realizaram busca minuciosa no baú, localizaram o fundo falso. O apoio de funcionários e máquinas da concessionária Arteris permitiu que os policiais abrissem o compartimento, onde havia 20 fardos de cocaína pesando aproximadamente dez quilos cada.

O motorista, paranaense de 23 anos, disse aos policiais que receberia pagamento pra levar a cocaína de Foz do Iguaçu (no Paraná) até Joinville. Ele e a passageira, paranaense de 20 anos, foram levados à Polícia Federal em Joinville onde vão responder por tráfico de drogas.

Com informações do ND+