Operação encontra 69 crânios enterrados em propriedade no Oeste de SC; entenda

A Polícia Militar Ambiental (PMA), em operação com a Polícia Civil, por meio doo Centro Estadual de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio (CAOAGRO/PCSC), prestou apoio a uma operação conjunta coordenada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), onde localizou 69 crânios de bovinos abatidos ilegalmente, além de carcaças e vísceras animais, as quais estavam depositadas de maneira irregular, na sexta-feira (24), em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina.

Os proprietarios foram autuados pelos crimes de: estar sem licença ambiental, destruir vegetação nativa e ter em depósito madeira nativa sem documento de origem florestal (DOF),

Conforme a Polícia Militar Ambiental, os policiais também constataram derrubada de vegetação nativa em área de preservação permanente (APP), bem como pranchas de madeira nativa em depósito, sem documento de origem florestal (DOF). O proprietário vai responder pelos crimes praticados nas esferas administrativa e penal. Os responsáveis foram notificados.