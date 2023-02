Gerente de banco e familiares sequestrados em Santa Cecília são libertados após operação policial

Nesta segunda-feira, 06, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio de Divisão de Roubos e Antissequestro (DRAS) da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC) apurou um crime de roubo e sequestro, no município de Santa Cecília. Por volta do meio-dia, criminosos atacaram a agência do Banco do Brasil.

De acordo com informações do Delegado Anselmo Cruz, titular da DRAS/DEIC, o gerente de uma agência bancária foi rendido, juntamente com seus familiares e os criminosos, usando o simulacro de um artefato explosivo, tentaram forçá-lo a retirar dinheiro da agência, enquanto sua esposa e filhas eram mantidas sequestradas.

Para a operação, a Polícia Civil contou com a participação expertise de policiais de várias unidades Delegacia de Santa Cecília, DIC de Caçador e Delegacia de Roubos e Antissequestro de Santa Catarina. “Em diligências, agora num primeiro momento, garantimos a segurança de todas as pessoas, desmontando o artefato e identificando que se tratava de uma falsa bomba, utilizada para aterrorizar as vítimas”, destacou. A Polícia Civil prossegue com as diligências para esclarecer e identificar quem são os autores, a fim de serem responsabilizados.