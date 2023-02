Dona de bar é flagrada com comprimidos abortivos e é presa na Serra Catarinense

Uma mulher foi presa após a polícia encontrar comprimidos abortivos e dezenas de maços de cigarro contrabandeados em um bar de Lages, na Serra catarinense, na sexta-feira (17). Também foram apreendidos mais de R$ 200 mil e drogas, segundo a Polícia Militar.

O caso ocorreu no bairro Bom Jesus por volta das 23h15. A polícia fazia uma fiscalização de rotina, por meio da Operação Carnaval, quando percebeu no balcão do estabelecimento quatro maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Questionada, a dona do bar disse que eles eram para consumo próprio. Já em uma gaveta, dezenas de notas de dinheiro foram encontradas.

Depois, a PM fez buscas na casa da mulher, que fica anexa ao bar. No quarto dela, a equipe encontrou mais uma quantidade de dinheiro em várias notas — o que totalizou R$ 203.334,00. Também foram localizados 1.180 carteiras de cigarro, 36 comprimidos de Cytotec (medicamento abortivo) e 20 comprimidos de Pramil, além de maconha e cocaína. Os itens foram levados à Polícia Federal.

Conforme a PM, a mulher contou que o dinheiro tinha como origem a prática de prostituição e do bar, argumentando que os comprimidos eram para uso pessoal. Após a prisão, ela foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal.