Balanço da Polícia Civil aponta para queda da criminalidade neste início de ano em em Santa Catarina

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), Ulisses Gabriel, divulgou nesta terça-feira, 07, uma análise de desempenho da PCSC que apontam para a queda da criminalidade em Santa Catarina, nos meses de janeiro e fevereiro, comparado com igual período do ano passado. “Desde que assumimos a administração da Polícia Civil de Santa Catarina, a pedido do governador Jorginho, estamos intensificando as investigações policiais visando o combate ao crime” destacou Delegado Ulisses.

O Delegado-Geral avalia que os bons indicadores são reflexo de dois movimentos importantes da PCSC. “Nós estamos numa ponta atuando de forma bastante intensa com uma linha muito forte no combate à criminalidade e, ao mesmo tempo, buscando atender de forma mais qualificada a população catarinense”, assinalou.

Também houve aumento do número de mandados de prisão cumpridos, 7% a mais do que no mesmo período do ano passado, que representam 610 pessoas presas. O número de mandados de busca e apreensão também cresceu 19,75% , ou seja, 770 mandados cumpridos, em relação ao mesmo período do ano passado. “Esse aumento intenso de operações policiais acabou aumentando o número de apreensões de maconha e cocaína, por exemplo”, disse.

Em relação à apreensão de drogas é importante destacar o volume de cocaína apreendido: 124 quilos representando um aumento de 417% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram retirados de circulação 24 quilos. Outros 475 quilos de maconha também foram apreendidos, o que significa um aumento de 126% no volume de apreensões.

Todos os indicadores apresentaram redução significativa como latrocínio que caiu em 80%, furto e roubo de veículos (8,5%), roubo consumado geral (23,10%), Roubo em Comércio – queda de 36,46%. A única taxa negativa foi a de homicídios (3,9%), em função de uma situação pontual em Joinville, onde em um único dia seis pessoas foram mortas.

Feminicídio

Santa Catarina registrou queda de 25% na taxa de feminicídio, número que jamais pode ser comemorado, pois nove mulheres foram mortas em razão de gênero. “O ideal é termos este número zerado em nossas estatísticas por isso, além investigar o prender o autor de um crime, precisamos trabalhar cada vez mais na prevenção.”

Ulisses Gabriel disse que a Polícia Civil, por meio do Programa PC Por Elas, está ampliando sua atuação nas ações preventivas em diversas frentes que envolvem o acolhimento às vítimas de violência doméstica, conversas com agressores, o programa Sua Voz Tem Vez, com crianças em idade escolar.

Outra ação da PCSC , uma iniciativa da psicóloga policia Clarissa Anderle, é a exposição Todas as Cores de Uma Vida, um convite para que a toda a sociedade lance novos olhares para o tema do feminicídio por meio da linguagem artística a fim de sensibilizar as pessoas para um tema de grande seriedade: os casos de feminicídio consumados e tentados no estado de Santa Catarina. Todas as Cores de Uma Vida é uma exposição itinerante que está em cartaz no Farol Shopping em Tubarão, depois de ter ficado por mais de 30 dias, no Center Shopping, em Araranguá.

Importante sempre lembrar que nos dois últimos anos mais de 100 mulheres foram assassinadas por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Tecnologia

A ampliação dos serviços e a confiabilidade da população na Delegacia Virtual também pode ser representada por números. Entre janeiro e fevereiro foram registrados 85.905 mil Boletins de Ocorrência Virtuais, perfazendo uma média mensal de 42.953 e média diária de 1.456 que correspondem a 52,19% do total registrados. Os Registros de Boletins de Ocorrência presencial em Delegacia de Polícia totalizaram 78.688, com média mensal de 39.344 e média diária de 1.334