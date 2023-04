Dois veículos roubados são recuperados pela PRF no mesmo dia na BR-101

Policiais rodoviários federais recuperaram no mesmo dia, a poucos quilômetros um do outro, dois automóveis com registro de furto e roubo. As abordagens aconteceram na última sexta-feira, 21.

No km 143 em Itapema, durante abordagem a um Chevrolet/Corsa placas de Itajaí, os agentes identificaram um registro de furto para o carro no mês de fevereiro em Tijucas/SC. O motorista, de 29 anos, alegou que comprou o veículo por R$ 8 mil e que não sabia que era produto de crime.

Algumas horas depois, no km 133 em Balneário Camboriú, os policiais identificaram um Chevrolet/Sonic com registro de roubo em Penápolis/SP. O carro circulava clonado, com placas de outro Sonic com as mesmas características. O motorista, de 35 anos, também alegou que adquiriu o veículo sem saber que se tratava de um bem roubado.

Em ambas as ocorrências, os homens foram levados à Delegacia de Polícia Civil onde vão responder pelo crime de receptação.