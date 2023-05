Polícia Militar de Santa Catarina comemora 188 anos de fundação

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) está preparando uma programação de eventos para comemorar os seus 188 anos preservando a ordem e protegendo a vida dos catarinenses. A programação começa na sexta-feira, 5, data de sua fundação, em 1835.

Em solenidade no dia do aniversário de 188 anos (5 de maio) a PMSC realizará, às 10h, na Academia de Polícia Militar da Trindade (APMT), em Florianópolis e, em atos nas demais unidades em todo o Estado, as promoções de praças e oficiais. Neste ano serão promovidos oficiais e praças, além de entregas de medalhas e títulos honoríficos de amigo da PMSC. Este é o primeiro evento da programação.

No dia seguinte, 6, será realizada a Festa da Família e Quartel Aberto do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP), unidade de Florianópolis, a partir das 9h. No dia 7, no domingo, será realizada a Corrida Rústica, dedicada a policiais e comunidade (https://inscricoes.focoradical.com.br/).

Continuando as programações alusivas aos 188 anos da PMSC, a Banda Musical – O Piano Catarinense realizará um concerto na quarta-feira, 10, às 20h, no Centro Integrado de Cultura (CIC), localizado na Avenida Governador Irineu Bornhausen, Bairro Agronômica, em Florianópolis. Os ingressos estão sendo disponibilizados gratuitamente neste link.

Na sexta-feira, 12, é o aniversário do Regimento de Polícia Militar Montada (Cavalaria), na sede do Regimento, em São José. Na quarta-feira, 17, haverá na sede do Comando-Geral, no Centro de Florianópolis, às 10h, a solenidade em Homenagem aos Policiais Mortos em Serviço.

Do dia 17 a 21 de maio será realizado o 6º Torneio Open de Tênis, na Academia de Polícia Militar da Trindade, a partir das 16h. O próximo evento será realizado pelo Regimento de Polícia Militar Montada, no sábado, 20, às 8h, o Torneio Hípico da Polícia Militar – 4ª Etapa do Ranking Metropolitano de Salto.

Por fim, no domingo, 21, será realizada a Missa de Ação de Graças pelo Aniversário, em Florianópolis, às 7:30h. A missa será transmitida via televisão, no canal TV Barriga Verde, para todo Estado.

Texto: Marcelo Passamai

Por Secom