Policial morre em acidente a caminho do trabalho em SC; agente tinha 4 filhas; tristeza

A policial militar Franciele Ferencz Szernek, de 37 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (18) em Campo Alegre, no Norte Santa Catarina. A mulher, que deixa quatro filhas menores de idade, estava a caminho do trabalho quando colidiu contra um caminhão.

Franciele ingressou na PM em 7 de outubro de 2013 e atuava no Posto 4 da Polícia Militar Rodoviária Estadual desde 2021. Nas redes sociais, a polícia lamentou a perda da policial e trouxe detalhes sobre o acidente.

Colisão

Segundo a PMRV, a colisão aconteceu por volta das 19h30, no trevo de Bateias, no entroncamento da SC-418 com a SC-110. O carro em que a policial estava foi acessar a rodovia e acabou colidindo em uma carreta bitrem, que transitava no sentido Campo Alegre a Joinville.

Os bombeiros foram acionados para o atendimento da ocorrência, mas, a mulher já estava morta. O motorista do caminhão não se feriu.