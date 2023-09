Polícia investiga fraude em máquinas de pelúcia

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) e a Polícia Científica, dando sequência à operação Zoológico 2, deflagraram nesta terça-feira (19) a Operação Bicho Impossível. A ação contou com o apoio das Delegacias de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), Delegacia de Defraudações (DD), ambas da DEIC e Núcleo de Inteligência (NINT) de Criciúma.

Foram visitados sete alvos na Grande Florianópolis em shoppings e supermercados (espaços onde estão alocadas as máquinas) nos municípios de São José, Florianópolis, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Criciúma. A operação conta com 31 policiais, sendo 16 da Polícia Civil e 15 da Polícia Científica.

Após o deferimento de medida cautelar de sequestro e administração cautelar de empresas, possivelmente utilizadas para a lavagem de capitais, de recursos provenientes da exploração do jogo do bicho, cujo objeto é a exploração de atividade de máquinas de diversão para captura de bichos de pelúcia, a investigação apontou que essas empresas não só eram usadas para dar aparência de licitude ao dinheiro do jogo, mas usadas para cometimento de outros crimes.

Assim, constatada a fraude, além da interrupção da atividade, por ser ilícita, os investigados podem ser responsabilizados não só pela lavagem de capitais, mas também por estelionato e crimes contra as relações de consumo.

Por Osvaldo Sagaz | Secom