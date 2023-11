95 toneladas de excesso! Operação resulta na Fiscalização de Peso de Caminhões na SC 114

A Polícia Militar Rodoviária de Painel concluiu com sucesso mais uma operação de fiscalização de cargas e peso nesta última segunda-feira (13). A ação, que durou dois dias, teve como foco os veículos CVC – Combinações de Veículos de Carga, especialmente os utilizados no transporte de toras, uma prática comum na rodovia SC 114 no trecho entre São Joaquim-Painel-Lages.

A atividade de fiscalização, realizada em frente ao posto 10 no município de Painel, resultou na inspeção de 26 caminhões. Destes, 13 foram identificados com alterações de peso, totalizando 95 toneladas de excesso, além de outras irregularidades.

Os condutores dos veículos infratores foram autuados por violações às normas de trânsito e liberados após a transferência dos excessos de peso para outros caminhões designados para essa finalidade.

A Polícia Militar Rodoviária enfatiza a importância de coibir o transporte de cargas que ultrapassam os limites legais e as especificações de cada veículo. Além de representar um risco para a segurança dos motoristas, esse tipo de prática compromete a segurança dos demais usuários da rodovia, bem como danifica o pavimento asfáltico, que não foi projetado para suportar excessos dessa natureza.

A fonte desta informação é a 2ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária de Painel.