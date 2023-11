Operação Saturação: Polícia Civil no combate ao Tráfico de Drogas em São Joaquim

No dia 28 de novembro, a Polícia Civil por meio da Divisão de Investigação Criminal – DIC e de demais policiais civis da Regional de São Joaquim, com o apoio dos policiais civis das regiões de Caçador, de Criciúma, de Curitibanos, Campos Novos, de Ituporanga, de Lages, do Núcleo de Operações de Cães – NOC- de Criciúma e do canil da Polícia Militar com o objetivo de aplacar o tráfico de entorpecentes na cidade de São Joaquim executaram a operação Saturação.

Por ocasião da operação foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão tendo sido apreendidos quantidade de entorpecentes previamente empacotados com valores definidos, balança de precisão, grande soma em dinheiro, dispositivos informáticos, além da prisão de 04 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Os detidos foram encaminhados ao Presídio e estão à disposição da Justiça.

As investigações em relação ao tráfico de entorpecentes continuam.

Com informações da Polícia Civil