Ex-Deputado João Rodrigues sofre grave acidente na BR-282 em Campos Novos

O ex-deputado federal João Rodrigues sofreu um grave acidente durante a madrugada desta quinta (7) na BR-282, em Campos Novos.

De acordo com as informações da rádio Condá FM o veículo que João conduzia capotou, após colidir com um carro que seguia na direção oposta. O ex-deputado voltava de Florianópolis (SC), onde esteve em reunião com o presidente da Assembleia Legislativa (Alesc), Júlio Garcia. Ele estava acompanhado de dois amigos, que tiveram escoriações, enquanto Rodrigues apresenta fortes dores no tórax.

João foi encaminhado para o hospital para a realização de exames. O motorista do outro veículo fraturou uma das pernas e a bacia.

João Rodrigues contou que se surpreendeu em uma curva com o outro veículo indo em sua direção. “Não deu tempo de desviar. Eu acho que ele pode ter dormido, foi um grande susto, nascemos de novo”, afirmou João que não tem previsão para ser liberado do hospital.

Com informações da Rádio Condá e Diário do Iguaçu – Imagens Divulgação