Projeto pretende dar segurança em restaurantes para pessoas com restrição alimentar

O deputado Marcius Machado (PL) é autor de um Projeto de Lei que visa alterar a Lei nº 17.077/2017, para que passe ser obrigatório que bares, lanchonetes e similares informem em seus cardápios a la carte ou buffet, se os alimentos são destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose.

“Muitas pessoas são intolerantes ao glúten (celíacos) e a lactose, sendo dever do Estado protegê-las. Por isso que fiz esta lei, que me orgulha muito, pois é de proteção à vida. Todos têm direito de saber se o que estão comendo faz bem ou não para a saúde e de sua família”, destaca o deputado.

A medida visa facilitar a vida das pessoas que sofrem restrições nutricionais. A lei nº 17.077/2017 já dispõe da obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disporem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose.

Entretanto, isso só regulamenta a comercialização de produtos alimentícios em ambientes de supermercados e estabelecimentos similares, ficando de fora os restaurantes, bares, lanchonetes e similares. Atualmente, o estabelecimento que não cumpre as regras de disposição dos alimentos para pessoas com restrições alimentícias, são multados no valor de R$ 1.000 por infração, dobrada no caso de reincidência.

Com informações da Assessoria do Deputado Marcius Machado