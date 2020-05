Deputado Daniel Freitas trata do cronograma das obras de infraestrutura de SC com Ministro

O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado federal Daniel Freitas esteve reunido com o Ministro Tarcísio de Freitas, para falar das obras de infraestrutura de Santa Catarina, perante o cenário instalado pela pandemia. De forma virtual, o coordenador tratou também da possibilidade de inclusão da adequação do acesso rodoviário ao Porto de Itajaí, via BR-101.

Segundo Daniel Freitas, o Ministro foi muito coerente e afirmou que, mesmo o Brasil atravessando uma crise sem precedentes em sua história, o Ministério de Infraestrutura tem conseguido manter seu ritmo normal. “O Ministro foi enfático ao afirmar que todos os esforços têm sido feitos para dar continuidade às obras que são consideradas prioritárias para o Ministério, grande parte indicadas pelos Deputados Federais e Senadores catarinenses, ressaltando que seus cronogramas serão mantidos. Entre elas, destacou a BR-470, a BR-282, BR-285 (Serra da Rocinha), BR-280 e a BR-163, que são obras de extrema importância para os catarinenses”, explica o Deputado.

De acordo com o Ministro, a BR-470 é a prioridade do DNIT, onde estão sendo empregados recursos para eliminação de pontos críticos, além da conclusão dos lotes 3 e 4, assim como a duplicação dos lotes 1 e 2. A BR-285, segue o cronograma e as obras devem ser concluídas ainda este ano, conforme previsto. Já na BR-280, é necessário avançar na abertura do túnel, que segue em andamento. Numa das rodovias mais críticas do Estado, a BR-163, que atende toda a região do Oeste Catarinense, o Ministro ressalta que os recursos estão garantidos e que a intervenção começará ainda em 2020. Sobre a Via Expressa Portuária, ele avaliou que as obras poderão ser incluídas quando for finalizado o processo de desestatização pelo qual está passando o Porto de Itajaí.

Tarcísio de Freitas solicitou apoio à bancada Catarinense na destinação das emendas para finalização das obras em andamento. “Precisamos que os parlamentares de Santa Catarina possam focar na destinação de recursos dos valores da emendas de bancada, evitando a pulverização e contribuindo para a finalização e entrega das rodovias, principalmente da BR-470 e da BR-280, que precisam de um aporte maior e que estão em andamento há muitos anos”, explica o Ministro, informando ainda que o Contorno Viário da Grande Florianópolis, após fechado equilíbrio econômico e financeiro, foram retomadas.