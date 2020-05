São Joaquim e Bom Jardim da Serra recebem emendas do Deputado Federal Fabio Schiochet PSL-SC

As cidades de São Joaquim e Bom Jardim da Serra foram contempladas nesta semana como os recursos de emendas parlamentares do Deputado Federal Fábio Schiochet do PSL de Santa Catarina.

Entre as emendas se destacam o valor de 380 mil para a compra de uma Motoniveladora (Patrola) para o município de Bom Jardim da Serra e o valor de 450 mil destinados para o setor da Saúde em São Joaquim e a aquisição de um veículo para a assistência social também do município de São Joaquim.

O Deputado foi até o Gabinete dos Prefeito Giovani Nunes de São Joaquim e Serginho de Bom Jardim da Serra fazer pessoalmente a entrega das emendas parlamentares.

Emendas:

Bom Jardim da Serra

380 mil – Motoniveladora

São Joaquim

451 mil – Saúde

59 mil – Veículo para a Assistência Social