Serra Catarinense recebe R$ 2,3 milhões em emendas impositivas da Saúde

Sete cidades da Serra catarinense receberam mais de R$ 2,3 milhões para a aplicação na área da Saúde. O repasse do Governo do Estado atende a nove emendas impositivas de oito deputados e ex-deputados estaduais.

O dinheiro irá custear, por exemplo, cirurgias, exames e consultas médicas, aquisição de medicamentos e compra de computadores e veículos para transporte de pessoas em tratamento fora do domicílio (TFD).

Além das prefeituras, vários hospitais também foram beneficiados na região Serrana. São instituições como o Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, de Curitibanos, e a Associação Hospitalar Maternidade São José, de Urubici.

Em Lages, foram repassados recursos para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, e ao Hospital Infantil Seara do Bem, que recebeu R$ 500 mil para aquisição de equipamentos.

Municípios

Confira os municípios que receberam as emendas impositivas: Bocaina do Sul, Lages, Urubici, Bom Retiro, Correia Pinto, Curitibanos e Frei Rogério.

As emendas impositivas são dos deputados estaduais João Amin, Neodi Saretta, Romildo Titon e Valdir Cobalchini, além dos ex-deputados Fernando Coruja, Gabriel Sell Ribeiro, Ricardo Guidi e Patrício Destro.

Emendas impositivas

Segundo a Constituição Estadual, as emendas individuais de parlamentares são recursos do orçamento público legalmente indicados por deputados ao projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). Elas serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Tais emendas permitem que os deputados apontem a destinação de recursos sem a intervenção direta do Executivo.

Com Informações de Márcia Callegaro – Assessoria de Comunicação

Casa Civil