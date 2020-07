O presidente Jair Bolsonaro informou para a CNN Brasil que está co sintomas de COVID-19 e que já fez um teste 19 no Hospital das Forças Armadas, o resultado deve se o presidente está ou não com o Coronavírus sairá por volta das 12h desta terça-feira (7).

Ainda de acordo com a informações trazidas pela CNN, o Presidente já está tomando hidroxicloroquina por conta dos sintomas como febre de 38°C de febre e 96% de saturação sanguínea.