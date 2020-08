Quem são os possíveis Prefeituráveis de São Joaquim para a eleição de 2020

As eleições de 2020 se aproximam e com isso a movimentação política tem ficado cada vez mais complexa em busca de candidatos a prefeito para o pleito deste ano

Saiba quem são os prefeituráveis que poderão participar das eleições de acordo com as informações fornecidas pelos principais partidos políticos de São Joaquim:

PODEMOS – Partido Trabalhista Nacional

Denominado Partido Trabalhista Nacional, recém surgido em São Joaquim, ficou famoso depois que mostrou um candidato Álvaro Dias como candidato a Presidência do Brasil em São Joaquim apontou dois possíveis nomes:

Sérgio Teixeira Strickert (Sabiá) – O experiente médico veterinário e ex-Vereador de São Joaquim é o principal nome da legenda do Podemos na cidade da Neve, é em si umas das principais surpresas da eleição de 2020 com um partido totalmente novo e com análise clássica das ciências políticas.

Juliano Hasckel (Morto) – o Ex-caminhoneiro Juliano Hasckel, conhecido por todos pela alcunha de Morto, é um personagem conhecidíssimo no meio político de São Joaquim e é também o indicado de Partido para o pleito de 2020.

O Podemos já declarou que pretende se coligar com algum outro partido para concorrer a eleição de 2020, esperando concorrer em uma forte aliança política. Ou seja, deverá se aliar com candidatos fortes ou se lançar em chapa pura.

MDB – Movimento Democrático Brasileiro

Mesmo após muitas debandadas, o MDB continua sendo maior partido de São Joaquim e pretende lançar um candidato na majoritária entre eles:

Humberto Brighenti – O Ex-Prefeito de São Joaquim continua sendo o nome mais cogitados dentro do partido para disputar as eleições de 2020, mas a decisão final cabe ao próprio Humberto entre disputar ou não a eleição.

Juliano Vieira – O advogado que descende das famílias Vieira e Martorano surge como uma excelente opção dentro do partido que almeja retornar para a administração municipal em 2020.

Serginho – O único vereador remanescente do MDB, Serginho é um cara popular e que pode também disputar a candidatura de prefeito de São Joaquim.

Marzinho – O mais novo nome do MDB para as eleições de 2020. Marzinho é um funcionário do INSS e um empresário do ramo de papelaria em São Joaquim.

Pelo que se sabe nos corredores políticos, existe uma movimentação entre o Senador Jorginho Melo (como apoio de Marcius Machado) e do deputado Federal Celso Maldaner para que se crie uma coligação entre MDB e PL para a disputa de 2020.

PL – Partido Liberal

O mais recém estruturado partido de São Joaquim pretende se mostrar como uma grande força política e segundo eles, estão entre os possíveis nomes:

Clodoaldo Costa – Já disputou a eleição como vice e foi também o vereador mais bem votado da história de São Joaquim, é o principal nome do PL para 2020.

Pedro Paulo Goulart – Popular professor e um grande expert da área do turismo de desenvolvimento vem a ser também um forte nome do PL para o pleito em 2020.

Mauricio Yamashiro – Atual vice prefeito e que representa comunidade japonesa em São Joaquim é uma excelente opção para o partido liberal.

O que tem mostrado grande atividade nos estertores políticos pode lançar um candidato a prefeito ou coligar com o MDB ofertando um vice

PDT – Partido Democrático Trabalhista

É um dos partidos que mais cresceram em São Joaquim tendo, agora, a maior bancada na Câmara de Vereadores. O Partido vai lançar um candidato para concorrer ao pleito de Prefeito de São Joaquim:

Joaquim Costa Borges Jr. (Guga) – Ferrenho vereador, um dos mais conhecidos e atuantes no cenário atual, disputará a sua primeira eleição na majoritária concorrendo ao cargo de Prefeito. Já obtém diversos seguidores e continua em busca de mais apoiadores para o pleito de 2020.

Pelo que se desenha nos esboços da política o PDT poderá ter o apoio do PSD do ex-Governador Raimundo Colombo e inclusive um vice vindo do PSD.

PSD – Partido Social Democrático

Em São Joaquim é quem tem o apoio do ex-Governador Raimundo Colombo e pretende trazer a maior inovação durante as eleições de 2020 tendo apenas a indicação de um candidato:

Eduardo Tarzan (Dudu) – Filho do saudoso ex-Deputado Sandro Tarzan é um dos mais jovens da história a concorrer ao cargo de Prefeito de São Joaquim, com apenas 24 anos.

O PSD não tende a lançar uma candidatura com chapa própria, ao que tudo indica deverá se aliar com o PDT e formar um coligação indicando um possível vice-prefeito.

PT – O Partido dos Trabalhadores

Em São Joaquim está plena atividade, principalmente na área da agricultura familiar e destaca os seguintes nomes:

Ilton Carvalho – O Vereador sindicalista e defensor da Agricultura Familiar, líder de movimentos em prol da agricultura no município. É um dos principais nomes para concorrer ao páreo de Prefeito de São Joaquim já nesta eleição.

Glauco Silvestre Silva – O Jornalista Glauco vem da mesma linhagem em que foi o ex-prefeito Prudente Cândido da Silva, grande conhecedor do turismo, literatura e ciências políticas. Se mostra como uma grande novidade pelo Partido dos Trabalhadores.

Edson Godinho – O Agricultor familiar da região do Cruzeiro/Varginha representa uma grande soma de agricultores familiares do campo e é também uma ótima opção para o PT de São Joaquim.

Vilmar Pereira (Pinho) ex-professor de Sociologia, fundador da Cresol São Joaquim e fruticultor originário da comunidade de Luizinho, surge como uma forte herança cultural e política para o partido dos trabalhadores.

O PT pretende, de forma ousada, a lançar uma candidatura como chapa pura para as eleições de 2020 em São Joaquim.

PSL – Partido Social Liberal

O mais novo partido politico criado em São Joaquim indicou somente um nome para as eleições de 2020:

Giovani Nunes – O atual Prefeito de São Joaquim colhe bons frutos tendo conseguido um bom desempenho, principalmente na manutenção das estradas do interior, sendo o candidato nato do PSL a reeleição, um feito que apenas Newton Stelio Fontanela (Téio) conseguiu até hoje.

O PSL espera receber o apoio do PP Partido progressista para disputar as eleições de 2020.

Progressistas

Um dos partidos mais tradicionais de São Joaquim almeja apoiar o atual Prefeito Giovani Nunes. Foi o único partido que não indicou nomes, mas confirmou a escolha de indicar (nos próximos dias) o candidato que será o vice do atual prefeito ao páreo de 2020.

Fortes nomes fora da Eleição 2020:

José Nérito de Sousa (PSD): ex-Prefeito de São Joaquim e um das mais populares da história destacou que não deverá concorrer ao pleito de 2020, irá apoiar um dos candidatos acima, Nérito está atualmente no PSD e declarou que nas próximas eleições voltará ao pleito.

João Pagani e Solange Pagani (MDB) : ex-Prefeito e ex-Secretária Regional, declaram estar fora do páreo no atual cenário político. O casal informou já ter feito a sua contribuição , no front desde 1996, para o desenvolvimento de São Joaquim.