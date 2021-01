Pedro Ostetto, Vice e Vereadores tomam posse em Bom Jardim da Serra

A solenidade de posse dos novos componentes do executivo e legislativo de Bom Jardim da Serra, ocorreu nesta sexta-feira (1º), no Clube Bonjardinense.

Momento do juramento solene com as mãos sobre a Constituição Federal.

O ato foi ministrado pela colaboradora da Câmara Municipal de Vereadores Angela Iung que fez a abertura oficial da cerimônia com a chamada de composição da mesa, dos vereadores eleitos e do prefeito e vice-prefeito eleito, logo após a vereadora eleita Éder Perpétua Vieira Rodrigues do PSD, passou a comandar os trabalhos, por ser a legisladora de mais idade, onde procedeu a tomada do compromisso solene, onde os eleitos fazem o juramento. No entanto, após ser definida a mesa diretora da nova Câmara Municipal de Vereadores, a presidente da solenidade, passou seu oficio ao então vereador eleito João Cristiano Pereira Rodrigues do PSD, já que por unanimidade foi eleito o presidente da Câmara para o biênio 2021/2022, juntamente com a vice-presidente Vereadora Ludmila Damacena Velho do PSD, a 1ª Secretária Vereadora Rosimiria de Oliveira do PSD, e o 2º Secretário Vereador Ivanio Aguiar dos Santos também do PSD.

A presidente da solenidade, passou seu oficio ao então vereador eleito João Cristiano Pereira Rodrigues do PSD, já que por unanimidade foi eleito o presidente da Câmara

Logo após, o presidente da mesa, deu início ao ato de posse do Prefeito Pedro Luíz Ostetto e do Vice-Prefeito César Nezi, onde receberam seus cargos, fizeram juramento solene com as mãos sobre a Constituição Federal e receberam as chaves da prefeitura. Em seguida os vereadores fizeram uso da palavra e posteriormente a mestre de cerimônia fez a chamada dos principais colaboradores para assumirem seus cargos.

Momento que Prefeito e Vice-prefeito recebem as chaves da prefeitura.

Por fim concedeu-se a palavra ao Vice-Prefeito e posteriormente o Prefeito onde humildemente reafirmou o seu compromisso com a população bonjardinense e também adiantou que o município, a partir de agora viverá um novo tempo. Em conclusão, o presidente encerrou os trabalhos e depois à execução do hino de Bom Jardim da Serra.

Vice-prefeito César Nezi

Por Allyson Cândido e Mateus Assunção

As Imagens da Posse