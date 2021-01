Giovani Nunes e Ana Melo iniciam uma nova era na Prefeitura de São Joaquim

A Gestão 2021-2024 teve iniciou categoricamente nesta segunda-feira(04), com Giovani Nunes e Ana Melo a frente do Executivo de São Joaquim.

Sem perder tempo, o Prefeito e a enérgica Vice-prefeita Ana Melo deram inícios aos trabalhos logo cedo, quando traçaram os objetivos dessa nova gestão em uma nova era de progresso, trabalho, prosperidade, empenho e luta.

Era plenamente visível o entusiasmo de ambos diante dos desafios que deverão enfrentar pelos próximos 04 anos de muito trabalho e comprometimento.

Nessa nova era São Joaquim verá um prefeito mais experiente, com mais força de vontade do que nunca e também uma vice-prefeita que honra a garra e confiança ao qual carrega por anos e anos de trabalho no campo.

São Joaquim está se transformado em um parque de obras e mais obras, serviços e melhorias virão para benefício de toda a comunidade joaquinense. É realmente como diria o lema que Giovani e Ana Melo costumam a proferir: “São Joaquim não pode parar”.