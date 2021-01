Vereador Liander protocola o Projeto que cria o “Código de Defesa do Empreendedor” em São Joaquim

O jovem vereador Liander Padilha (Partido Liberal) protocolou na tarde desta terça-feira (05), o projeto de lei que cria em São Joaquim o Código de Defesa do Empreendedor.

Com o objetivo de desburocratizar e flexibilizar a criação de empresas e empreendimentos no município, além de destravar a atividade econômica, o projeto é inspirado no código de mesmo nome apresentado na ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo) pela bancada do Partido Novo.

Regido pela liberdade econômica e visando a diminuição da interferência estatal na economia e no comércio, interferência esta que tanto sufoca o empreendedor, o projeto será pautado nos próximos na casa legislativa municipal.

Vale ressaltar que este é o primeiro projeto de lei pautado na Câmara na gestão que se inicia.

Acompanhe o Projeto de Lei na Íntegra:

Via assessoria de imprensa da equipe do Vereador Liander Padilha.