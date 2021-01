Deputada Carmen Zanotto realiza tratativas sobre a rodovia Caminhos da Neve

A deputada federal Carmen Zanotto realizou uma videoconferência com o Diretor Geral Substituto do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Euclides Bandeira para tratar sobre as etapas para a federalização e continuidade das obras da Rodovia Caminhos da Neve, que liga a Serra Catarinense e Gaúcho.

De acordo com informações do DNIT Nacional será necessário a realização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) por uma empresa que foi licitada. O EVTEA é essencial para que seja oficializada a federalização da rodovia. Desta forma, o trecho da SC-114 irá se tornar BR-448.

A obra possui um total de 29.4 quilômetros de extensão no lado catarinense, foram concluídos 18 quilômetros e restam 11,4 quilômetros para serem implantados. Carmen ressalta que no Plano Plurianual (PPA) de 2020, realizou a indicação de R$ 130 milhões para a continuidade dos trabalhos.

“O estudo precisa ser finalizado para que a obra seja retomada e precisamos buscar uma alternativa emergencial para a Ponte das Goiabeiras, que é o local mais perigoso da rodovia onde ocorreram diversos acidentes graves”, destaca a parlamentar.

Foto: Arquivo Câmara dos Deputados

Gabinete Carmen Zanotto