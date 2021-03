Fórum Parlamentar Catarinense se reúne com Presidente Jair Bolsonaro e Ministros

O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado federal Daniel Freitas reuniu a bancada composta por deputados e senadores de Santa Catarina para encontro com o Presidente Jair Bolsonaro e Ministros.

A audiência, que aconteceu no Palácio do Planalto, contou com a participação do novo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; e do Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos; do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves e do Ministro da Justiça, André Mendonça. A vice-governadora do Estado, Daniela Reinehr, também estava presente.

Além da aproximação com os parlamentares, o encontro foi pautado por dois pilares principais: saúde e infraestrutura. Para o deputado Daniel Freitas, a reunião foi importante para manter o alinhamento da bancada no foco desta duas áreas elencadas como prioritárias pelos parlamentares catarinenses. “Ao Ministro da Saúde falamos sobre a situação preocupante de Santa Catarina, além de solicitar a contratação de novos leitos de UTI e a aquisição de novas doses da vacina contra o COVID-19. Na infraestrutura, ressaltamos as obras prioritárias elencadas pelo FPC e o aporte dos recursos para o andamento”, explicou o coordenador.

“O Ministro Marcelo Queiroga comprometeu-se em dar a mesma atenção no andamento das solicitações que o ex-Ministro Pazuello vinha dispensando aos parlamentares. Ele confirmou a liberação de mais 60 leitos nos próximos dias, e mais 30 já na sequência. Solicitamos mais equipamentos para que o Estado possa também estruturar novas UTIs, pois possuímos recursos humanos, medicamentos e espaço físico adequado, mas precisamos de respiradores e monitores; além de garantir que o Ministério da Saúde realize a vacinação em massa e que não falte doses para a população catarinense”, afirmou o Deputado.

No âmbito da Infraestrutura, foram tratadas sobre as verbas federais para as obras na BR- 163, BR-280, BR-470, BR-285 e BR-282, consideradas prioridades do Fórum. “Na semana passada o Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021 que prevê mais de R$ 271 milhões, incluindo emendas de bancada. Além disso, o Governo do Estado se comprometeu com o aporte de R$ 250 milhões, devendo chegar a um investimento total nas rodovias federais de Santa Catarina de cerca de R$ 522 milhões em 2021”, informou Daniel Freitas.

Os recursos destinados são: R$ 105 milhões para a adequação de trecho rodoviário – São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul (BR-280); R$ 29 milhões para a adequação de trecho rodoviário em São Miguel do Oeste, divisa SC/PR (BR-163); R$ 3 milhões para a adequação de trecho rodoviário em Guaíra (PR) – Itapiranga (SC) (BR-163); R$ 112 milhões para a adequação de trecho rodoviário em Navegantes – Rio do Sul (BR-470); R$ 20 milhões para a construção de trecho rodoviário Timbé do Sul, divisa SC/RS, na BR-285 e R$ 3 milhões para a adequação trecho rodoviário em Florianópolis – São Miguel do Oeste (BR-282). O Governo do Estado se comprometeu em destinar mais R$ 200 milhões para a BR-470 e R$ 50 milhões para a BR-163.