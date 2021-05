Hélio Costa une forças em prol das famílias do parque nacional de São Joaquim

O deputado federal Hélio Costa, em missão na Serra Catarinense, esteve nesta quinta-feira em Urubici. O roteiro começou no gabinete da prefeita Mariza Costa onde o parlamentar tomou conhecimento sobre as demandas do município.

O deputado se comprometeu em ir até a Casan para reivindicar a implantação do sistema de saneamento básico do Centro de Urubici e de buscar mais policiais para o município que superlota no final de semana e tem pouco efetivo.

“A Casan precisa executar esse projeto o quanto antes pois cidade está se desenvolvendo rapidamente. A empresa corre o risco de perder o contrato se não agir. Vamos ouvir a direção. Sobre a segurança de Urubici, não tem lógica um policial para 13 mil habitantes e turistas. No final de semana, a Serra do Corvo Branco fica lotada e não há segurança. Vamos pedir ao comando da PM mais homens para a hospitaleira Urubici”.

Acompanhado de prefeitos e vereadores da região serrana, o deputado conheceu a localidade de Santa Bárbara, no interior de Urubici, que é uma das muitas do Parque Nacional de São Joaquim que teme a perda de terras e precisa de melhorias na estrutura para o trabalho, moradia e deslocamento. São cerca de 200 famílias que clamam pela redelimitação do parque.

O projeto de lei que tramita atualmente no Senado alega que seriam excluídos da área do parque regiões em que existiram ocupações, como escolas, casas e igrejas. O ICMBio, responsável pela gestão da área, contesta a informação de que há igrejas, escolas e repartições públicas dentro da área. A redelimitação de 2016 provocou a exclusão de 74 edificações do parque.

O deputado firmou o compromisso de lutar pela causa e buscar uma solução junto ao Governo Federal. “São famílias centenárias. Por quê saírem se aqui tem o seu trabalho, o seu sustento, a sua forma de vida? Eu não tenho medo de ambientalista. Vou abraçar essa causa que é do povo trabalhador do interior, das pessoas de vida simples”.

Na passagem por Urubici, Hélio Costa confirmou ainda a destinação de R$ 700 mil. Os recursos servirão para comprar aparelhos de colonoscopia e de endoscopia, além de custeio para a saúde. “Muitas pessoas vão a Lages ou a Florianópolis pra fazer os exames. Isso é uma sacanagem. Com esta emenda, o cidadão de Urubici vai ter esse novo serviço”, finalizou.

