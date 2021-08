Hélio Costa destina 150 mil para a Saúde em São Joaquim

RECURSOS EM CAIXA: HÉLIO COSTA CUMPRE COMPROMISSO COM OS MUNICÍPIOS DA SERRA



O deputado federal Hélio Costa está mais uma vez em missão na Serra Catarinense para cumprir os compromissos firmados com os municípios. O deputado empenhou um montante de quase R$ 9 milhões à região e grande já está no caixa das prefeituras. É o caso de Bom Retiro, São Joaquim e Urupema que receberam a visita do parlamentar nesta quinta-feira.





O roteiro começou em Bom Retiro, onde o parlamentar visitou o prefeito Albino e também a Batalhão do Corpo de Bombeiros. Junto com o vereador Cláudio Bombeiro, o deputado entregou a emenda de R$ 250 mil que serviu para a aquisição de uma camionete 4×4 para os bombeiros do município. “O valor já está garantido, só falta agendar a data da entrega do veículo que vai ajudar e muito na operação da corporação aqui em Bom Retiro”, disse.



Em São Joaquim, Hélio Costa foi até a prefeitura para confirmar a destinação de R$ 150 mil para o custeio na área da saúde. Ele conversou com o prefeito Giovani Nunes sobre novos aportes para a cidade. O deputado se reuniu ainda com lideranças, entre elas, o ex-vice-prefeito, Maurício Yamashiro, que repassou informações importantes sobre o cultivo da maçã e da fruticultura.





Por fim, a agenda seguiu em Urupema. Com o prefeito Evandro Pereira, o deputado confirmou a indicação de mais R$ 471 mil para o município através de recursos para a Saúde e para a aquisição de uma retroescavadeira. O parlamentar já havia enviado ao município em 2019 um Kit para o Conselho Tutelar e R$ 100 mil à saúde.



“Aqui na terra mais fria do Brasil cumprimos o nosso dever. São recursos para a Saúde e à agricultura para melhorar a vida das pessoas”, disse Hélio Costa.



A agenda termina em Lages, nesta sexta-feira, onde o deputado visitará a prefeitura, os Hospitais Nossa Senhora dos Prazeres e Infantil Seara do Bem, além dos bairros Várzea e Guarujá.