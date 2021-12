Com recursos viabilizados pelo senador Dário Berger, governo do estado conclui obras na Serra do Rio do Rastro

As obras de prevenção em 25 pontos, ao longo da SC-390, na famosa Serra do Rio do Rastro, foram concluídas. O tráfego de veículos pela rodovia, que ficou interditada por 500 dias no trecho onde havia intervenções, foi liberado nesta sexta-feira (10).

Os serviços foram executados com recursos viabilizados pelo senador Dário Berger, em 2018, com o apoio do coronel Newton Ramlow, na época Secretário Nacional da Defesa Civil em Brasília. Mas só em março de 2019, o governador Carlos Moisés entregou o termo para licitar os trabalhos que iniciaram em junho de 2020 e terminaram nesta semana.

“Lembro da nossa luta para tirar isso do papel. Convencemos o governo federal da importância da obra. Apresentamos o projeto detalhado, em abril de 2018, destacando a urgência do pleito ao coronel Newton, na Defesa Civil Nacional, e pedimos apoio para agilizar a liberação do dinheiro. Ele prontamente nos atendeu e, dias depois, assinamos o empenho dos recursos autorizando o governo estadual a iniciar os serviços”, explicou Dário.

Foram investidos R$ 19 milhões para contenção de encostas com a fixação de barreiras metálicas e grades de alta resistência onde havia risco de deslocamento de rochas podendo causar acidentes e impedir o tráfego no local, problema que era frequente na rodovia.

“A Serra do Rio do Rastro é um cartão postal do nosso estado e do Brasil. Se caracteriza como uma obra de arte na geografia catarinense, mas há muito tempo precisava de atenção do poder público, já que existiam vários pontos de deslizamentos de terra e pedras que ofereciam riscos à população e necessitavam revitalização. Fico feliz por ter contribuído com essa iniciativa tão necessária e que vai garantir a segurança dos turistas de todo o país que visitam e passam pelo local, além de potencializar o turismo na região”, destacou Dário.

Assessoria de Comunicação Social e Imprensa

Senador Dário Berger MDB/SC

Senado Federal