Daniel Freitas: cidade de SC que tiver maior votação receberá visita do Presidente

De iniciativa do deputado federal Daniel Freitas, cidade que tiver maior votação receberá visita do Presidente

O Deputado Federal reeleito, Daniel Freitas, participou de reunião com o Presidente Jair Bolsonaro e toda a bancada eleita do PL.

O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada e, ao lado do Presidente, Daniel Freitas lançou o “Desafio do Bem”: a cidade catarinense que tiver maior votação percentual para Bolsonaro, receberá sua visita no início do ano que vem.

O desafio não só foi aceito, como Jair Bolsonaro, estendeu a campanha para todos os Estados do país.