Júlia Zanatta pede urgência na votação do projeto que torna obrigatória a segurança armada em escolas

Em resposta à tragédia de Blumenau, a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) protocolou um pedido de urgência para a votação do PL 1449/23, que torna obrigatória a segurança armada nas escolas da rede pública e privada da educação básica de ensino no país. O projeto do deputado Paulo Bilynskyj já tramita na Câmara dos deputados e poderá ser colocado imediatamente em votação caso o pedido de Zanatta tenha êxito. São necessárias 257 assinaturas de deputados.

“Assim que soube do ocorrido, entrei em contato com o colega deputado Bilynskyj para colocarmos esse projeto em votação urgente. Precisamos agir rápido para evitar que novas tragédias como essa aconteçam”, defendeu a deputada.

A parlamentar catarinense também é autora de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para reduzir a maioridade penal. Ela lembra que o caso em Blumenau é o segundo atentado em menos de 15 dias, referindo-se ao menor que invadiu uma escola de São Paulo e matou uma professora a facadas no fim de março.

Pela sua proposta, adolescentes a partir dos 13 anos poderão ser responsabilizados criminalmente em casos de crimes contra a vida, hediondos ou com violência ou grave ameaça. Para os demais crimes, a redução da maioridade passaria para os 16 anos.

“Esses crimes bárbaros não podem se repetir e virar notícia comum no Brasil. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar que novos casos aconteçam e garantir que esses criminosos sejam punidos com o rigor da lei”, finalizou Júlia.