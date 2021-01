São Joaquim já está preparado para iniciar a vacinação contra a Covid-19 nos grupos prioritários

A Prefeitura de São Joaquim, através da Secretaria Municipal da Saúde, informa que a cidade já está preparada para iniciar a vacinação contra a Covid-19 ainda nesta semana. De acordo com a logística prevista pelo Ministério da Saúde e pelo Governo de Santa Catarina, os primeiros lotes da vacina irão chegar nesta segunda-feira (18) em Florianópolis e em seguida serão encaminhadas para as regionais de Saúde. No caso de São Joaquim, a vacina deverá chegar entre quarta ou quinta-feira e será imediatamente disponibilizada para o grupo da 1º Fase da Vacinação.

“Temos que acreditar na ciência e ter esperança que a vacinação vai ser efetiva! O município de São Joaquim está preparado para as ações seguindo o protocolo Federal e Estadual de imunização,’’ destacou o prefeito Giovani Nunes.

Na primeira fase, a previsão é imunizar as pessoas dos grupos prioritários que são Trabalhadores da saúde, idosos a partir de 75 anos.

A vacina contra a Covid-19 será disponibilizada em São Joaquim assim que o município receber as doses que estão sendo encaminhadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde na Unidade Central (ao lado da APAE) para os trabalhadores da área da saúde posteriormente no sistema drive-thru na Unidade Básica de Saúde Araucária na Rua Paulo Batista nº 193 – Centro para idosos a partir de 75 anos.

Quem será imunizado nessa primeira fase

Trabalhadores da saúde que atuam em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e biólogos, biomédicos, farmacêuticos ,odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, serviços sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus auxiliares técnicos.

Trabalhadores de apoio serviços da Saúde, recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros, auxiliares motoristas de ambulância e cuidadores de idosos e doulas/parteiras

Funcionários do sistema funerário que contém o contato com cadáveres potencialmente contaminados

Idosos a partir de 75 anos ou pessoas com 60 anos ou mais que vivem em asilos (acamados)

Para a vacinação contra a Covid-19 é necessário que as pessoas, que fazem parte dos grupos prioritários, apresentem o Cartão SUS (Sistema Único de Saúde) no momento do atendimento.

Etapas da vacinação – Estão programadas quatro fases de vacinação, conforme prevê o Ministério da Saúde (MS):

1ª fase: Trabalhadores da saúde, população idosa a partir de 75 anos de idade e pessoas com 60 anos ou mais (acamadas);

2ª fase: Pessoas com 60 a 74 anos de idade;

3ª fase: Pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares, entre outras), e

4ª fase: Professores, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional.