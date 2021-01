Enfermeira de 39 anos da linha de frente contra a covid-19 é a primeira a receber a vacina em São Joaquim

Uma enfermeira do Posto de Saúde Olavo Francisco Viera (Unidade Central) foi a primeira pessoa a ser vacinada em São Joaquim com a vacina CoronaVac, importada pelo Instituto Butantan e distribuídas para os município de Santa Catarina.

A aplicação ocorreu por volta das 14h30 desta quarta (20), na sala de vacinas do Posto de Saúde, a técnica em enfermagem Graziéla Costa de 39 anos, lotada como Técnica de Vilângia Epidemiológica que se voluntariou para atuar na linha de frente contra a covid-19 coletando mais de 255 testes de PCR nos ultimos meses e foi a primeira pessoa em São Jaoquim a receber o imunizante aplicado por Marcia Matos Borges, também enfermeira da Posto de Saúde Central.

Médico do SAMU e Hospital Cristiano Campos Araújo recebendo a dose de vacina

Seguida da enfermeira Graziela Costa, a funcionária do Centro de Triagem Simone Matos de Lima e o médico do SAMU e Hospital Cristiano Campos Araújo foram os próximos a receber a vacina que seguiu para a imunização de enfermeiros, técnicos e profissionais da saúde, do SAMU, do centro de Triagem e Hospital.

São Joaquim recebeu, na primeira leva 218 unidades da vacina contra o Covid-19 que serão aplicadas na linha no grupos prioritários trabalhadores da saúde. Informou o Secretário de São Joaquim José Teodoro de Sena Amaral

Funcionária do Centro de Triagem Simone Matos de Lima recebendo a sua dose de vacina

“É de extrema importância essa vacina, para que não perdamos mais vidas e para que possamos viver plenamente com nossos familiares. Acredito plenamente no trabalho realizado pelo Instituto Butatan que é um laboratório de muita confiança, onde temos inúmeros imunobiologicos e soros antipeçonhentos usados em todo Brasil. Também é importante salientar a importância de manter os cuidados após a população ser vacinada. Não vejo a hora dessa pandemia acabar”. Destacou a enfermeira Graziéla Costa.

A primeira vacina foi acompanhada pelo Chefe de Gabinete José Maccari, pela Vice Prefeita Ana Melo e pelo Secretario de Saúde José Teodoro Sena do Amaral

“Temos que acreditar na ciência e ter esperança que a vacinação vai ser efetiva!!! O município de São Joaquim está preparado para as ações seguindo o protocolo federal e estadual de imunização” finalizou o Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes