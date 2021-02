Letícia Oliveira Costa no encontro das primeiras-damas e prefeitas – Ampliando a rede de voluntariado no Estado

A primeira-dama de São Joaquim Letícia Oliveira Costa foi recebida pela primeira-dama do Governo do Estado, Késia Martins da Silva, na Casa d’Agronômica nesta última semana, em um evento que reuniu as primeiras-damas e prefeitas dos municípios catarinenses.

O encontro inaugurou a série de reuniões que termina no dia 16 de fevereiro. O objetivo da iniciativa é apresentar a Rede Laço, de voluntariado do Estado, propor parcerias, mostrar oportunidades para captação de recursos e capacitá-las para elaboração de projetos.

Para Késia Martins, o protagonismo da mulher no contexto social, familiar e político merece a atenção e o incentivo do Estado. “Sabemos da importância da mulher nas estruturas sociais. Onde quer que uma mulher decida estar ela faz toda diferença. Acho importante ter essa aproximação com os municípios. Nós mulheres, desempenhamos diversos papéis ao mesmo tempo, e agora, como primeiras-damas, além de ser o pilar de força para as nossas famílias, precisamos nos unir para dar suporte e assumir esse grande compromisso de ajudar, promover e transformar a sociedade”, ressaltou Késsia.

A primeira-dama de São Joaquim Letícia Oliveira Costa destacou o estreitamento de laços na área do voluntariado e as boas ações para a mudança na sociedade. “No encontro tive a oportunidade de conhecer o programa Rede Laço presidido pela nossa primeira-dama do estado Kesia e sua equipe, onde nosso município poderá ter participação, estreitando laços na área do voluntariado, compartilhando e aprendendo boas ações para transformação em prol da sociedade.” Enfatizou a Letícia

As primeiras-damas e prefeitas convidadas para a iniciativa foram divididas em diversos grupos para as atividades no intuito de evitar aglomerações.