Futura escola Cívico-Miliar de São Joaquim recebe a visita da Vice-governadora Daniela Reinehr

A Vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reinehr, visitou São Joaquim nesta segunda-feira (21). Ela foi recebida no Gabinete pela vice-Prefeita Ana Melo, pelo Secretário da Educação Fabiano Padilha e pelos vereadores do Bloco do PSL e PL

No início da tarde, a Vice-governadora visitou a escola Jurema Hugen Palma, no Bairro Santa Paulina, que irá se transformar em uma escola cívico-militar, a primeira da história do município. Daniela visitou as salas de aula conversou com os professores e explanou os detalhes para que São Joaquim prossiga com o projeto que trará muitos benefícios para a comunidade joaquinense.

São Joaquim foi, recentemente, contemplado com uma escola neste molde, as escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas com uma equipe de militares da reserva no papel de tutores. A meta é aumentar a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Segundo o MEC, enquanto a média do Ideb em colégios militares é 6,99, nos civis é 4,94. A intenção, de acordo com o MEC, é tornar o Brasil referência em educação na América Latina até 2030.

“A escola cívico-militar é um divisor de águas, porque agrega inúmeros benefícios para a sociedade, desde o civismo, a cidadania e projeto de valores. Cuida muito dessa parte afetiva e vejo tudo isso como um dos carros chefes: o cuidado com disciplina e com a liderança que é desenvolvida no crescimento desses alunos e nos cidadãos que eles vão ser no futuro. ” Declarou a Vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Reinehr.

Veja o vídeo:

Veja as imagens: