Iniciada a pavimentação da Rua Maria Jucélia Mattos de Lima em São Joaquim

Engenheiros e Secretário do Setor de Planejamento da Prefeitura de São Joaquim, Cesário Flores estiveram acompanhando o início das obras da Rua Maria Jucélia Mattos de Lima, uma recente via que emana da Rua Horácio Dutra.

As máquinas começaram o trabalho de terraplanagem nesta última segunda (22), na via que deverá receber obras de drenagem e pavimentação, com piso intertravados que se relaciona por ser um material que apresenta um excelente custo benefício, principalmente na sua manutenção.

A rua tem uma extensão de 100m e seu final será com um chamado “balão de retorno”, uma geometria utilizada por arquitetos e projetistas, no desígnio de uma rua sem saída, em um espaço que permite com que os veículos possam fazer o retorno.

“Estamos trabalhando forte nas secretarias de obras e planejamento, utilizando recursos próprios do município, onde está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas, estamos melhorando várias ruas e a Rua Maria Jucélia é uma rua central que tem já comércio. É uma rua curta, então iremos providenciar a melhoria dessas ruas para melhorar a mobilidade e a qualidade de vidas da comunidade em São Joaquim. ” Respondeu o Prefeito Giovani Nunes