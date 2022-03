Edição Especial da Festa da Maçã é anunciada de 07 a 11 de Setembro de 2022 em São Joaquim

Após uma reunião de colegiado na tarde desta última quarta (09), o Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes anunciou a realização da 22ª Festa Nacional da Maçã em “edição especial” para o ano de 2022 que deverá ocorrer no mês de setembro, com a data já definida De 07 a 11 de Setembro. Sendo a primeira festa a ocorrer durante e época da florada das macieiras.

De acordo com os dados da AMAP – Associação de Produtores de Maçã de Santa Catarina, neste ano, São Joaquim estima colher mais de 260 mil toneladas de maçã, sendo a maior produtora do fruto no país e corresponde, sozinha, a 53% de toda a produção nacional.

O principal objetivo da Festa Nacional da Maçã é valorização dos fruticultores e a retomada do Turismo que teve uma queda de 88% durante o início da pandemia. A divulgação do município com Shows Nacionais, festivais, artesanatos, exposições, concursos, seminários e uma das partes mais importantes que é o fomento ao agronegócio, motivado pela produção da Safra da Maçã, do Queijo Artesanal Serrano, do Mel, da Pecuária e dos Vinhos de Altitude são os tópicos mais relevantes da realização da Festa Nacional da Maçã.

“Decidimos retomar a Festa Nacional da Maçã em edição especial em 2022. Por que especial? Pois, pela data, a Festa da Maçã sempre foi final de abril e no começo do mês de maio, por estarmos em época de colheita, mas como ainda estamos com algumas medidas diante da pandemia, então acreditamos que setembro teremos maior estabilidade para oferecer maior segurança para os joaquinenses e para as pessoas visitarem São Joaquim. Hoje estamos com cerca de 80% da população vacinada e continuamos avançando com a campanha de imunização, então acreditamos que o ideal é fazer mais para frente a Festa Nacional da Maçã. Temos o objetivo de retomar o turismo e valorizar o empenho dos produtores que produzem uma das melhores maçãs do mundo. O produtor merece esse reconhecimento e a festa abre portas, divulga o setor, divulga a cadeia produtiva da maçã e faz a confraternização entre os joaquinenses e turistas de todos os estados do Brasil”. Destacou o Prefeito Giovani Nunes

Veja o vídeo: