Esquina da Liquigás tem alterações em São Joaquim — Proibido virar à esquerda

A Prefeitura de São Joaquim efetuou, recentemente, mais uma alteração no trânsito, em seu perímetro urbano, no entrocamento da Rua Irineu Bornhausen com a Rua Joaquim Assis N. da Rosa que dá acesso ao Parque Nacional da Maçã, na conhecida como curva da Liquigás, que teve agora a proibição de conversão à esquerda no intuito de que motoristas não parem em cima da pista ao contornar a esquina.

Agora o acesso ao Parque de Exposições da Maçã e os arredores se dará através de um trevo alemão, logo após o Posto Caminhos da Neve. Lembrando que apenas o sentido Centro-Parque da Maçã é que terá a restrição de convergir à esquerda, já os veículos que descem sentido Sanjo-Liquigás poderão fazer ainda o contorno da esquina caso desejarem.

Uma placa de proibição já foi instalada assim como tachões que sinalizam horizontalmente a proibição de tal convergência para facilitar a fluidez do trânsito em São Joaquim. Os motoristas devem ficar atentos com as alterações.