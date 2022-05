Deslizamento compromete acesso à localidade do Luizinho – São Joaquim decreta Situação de Emergência

A Defesa Civil e Prefeitura de São Joaquim informam que, devido as fortes chuvas que atingiram a região nós últimos dias, provocou o deslizamento na estrada geral da Localidade do Luizinho próxima a barreira sanitária da Cidasc. O Local está sendo interditado e não haverá chances de recuperação do trecho, apenas um novo caminho, de cerca de 1km, deverá ser aberto por entre os campos e que irá servir como nova estrada geral. A prefeitura ainda informa que os trabalhos deverão ser iniciados quando as condições de solo pós chuva forem favoráveis.

Veja o Vídeo: https://fb.watch/cOwQtggrqO/

Sendo assim, a comunidade deverá utilizar provisoriamente, nas próximas semanas o acesso via Morro Grande/Despraiado para acessar a Localidade do Luizinho até que um novo trecho possa ser aberto pela Secretária de Obras de São Joaquim. O acesso para a escola também está comprometido devido ao acesso dos Professores e Alunos. A Prefeitura de São Joaquim decretou situação de emergência devido as fortes chuvas que comprometeu grande parte do município como Estrada do interior, pontes de acessos e deixando algumas localidades praticamente isoladas.

https://fb.watch/cOxVnQcaNS/