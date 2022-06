Início da pavimentação para a Estância do Meio já tem licitação lançada em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim lançou nesta última quinta (09), o edital de licitação para o início das obras de pavimentação da Estrada Geral que dá acesso às localidades de Estância do Meio, Chapada Bonita e Costa da Antonina.

E edital na modalidade de tomada de preços foi publicado no site oficial da prefeitura através do endereço eletrônico https://www.saojoaquim.sc.gov.br/licitacoes tendo como Objeto a contratação de empresa especializada para realizar pavimentação da estrada municipal SJM-485.

Será um investimento de cerca de R$ 3.151.961,12 vindos do governo do estado através do pedido executado pela prefeitura de São Joaquim para otimizar ainda mais a qualidade da infraestrutura das Vias Urbanas, além de confeccionar eventuais lombadas e faixas elevadas garantindo, assim, a segurança dos pedestres e motoristas. A implantação de uma boa pavimentação irá agregar qualidade de vida aos moradores e produtores rurais, principalmente para o escoamento da safra da maçã.

“Estamos com mais um investimento do Governo de Santa Catarina, são mais de 3 milhões que serão aplicados em pavimentação na estrada de acesso à comunidade da Estância do Meio, Costa da Antonina e Chapada Bonita, enfim estamos com grande trabalho em parceria com o governo do Estado, trazendo desenvolvimento para as comunidades como um todo. Nosso objetivo é buscar recursos para podermos pavimentar todas as saídas da cidade, todas as localidades devem receber investimentos. Neste momento, estamos anunciando essa licitação tão importante para município com lajotas sextavadas, são mais de 2 km de pavimentação em direção a Estância do Meio, Chapada Bonita e Costa da Antonina que vai melhorar e muito a infraestrutura na comunidade e do nosso município.” Destacou o Prefeito Giovani Nunes.