Educação lamenta falecimento de Professora após ter mal súbito durante palestra em São Joaquim 

A Prefeitura de São Joaquim e a Secretaria de Educação Cultura e Desporto lamentam profundamente o falecimento da professora e palestrante Edite Sehnem ocorrido por volta das 09h00min da manhã desta quarta (22).

A Professora Edite Sehnem teve um mal súbito ao iniciar o III Seminário Microregional de Educacão Especial para os municípios de Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim. O SAMU foi acionado, ela foi reanimada e levada ao hospital Sagrado Coração de Jesus. Porém, não resistiu a mais duas paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo.

O município de São Joaquim prestou todo o suporte e apoio no que foi possível à professora e seus familiares. O Seminário Microrregional de Educação Especial foi cancelado e todos os participantes retornaram aos seus municípios

“A Prefeitura de São Joaquim através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto , agradece a contribuição da competente e valorosa professora e palestrante Edite Sehnem e se solidariza com familiares e amigos nesse momento de extrema dor e pesar””

Edite Sehnem

Graduada em Pedagogia com habilitação em Educação Especial e Series Iniciais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialização em Educação Especial – Práticas Inclusivas – FACVEST – Lages. Atua como formadora na área da Educação com ênfase na Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, atuando nos seguintes temas: Políticas Públicas referentes às pessoas com deficiência; Alfabetização e Letramento, Elaboração Conceitual, Currículo e Flexibilizações Curriculares, Concepções de Desenvolvimento e Projetos Institucionais. Participante na elaboração da Política de Educação Especial de Santa Catarina e do Programa Pedagógico, ambos definidos pela Fundação Catarinense de Educação Especial – FCEE e Secretaria de Estado da Educação – SED