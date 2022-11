São Joaquim será palco para apresentação da Banda de Brincar

São Joaquim recebe na próxima quarta-feira (16) o projeto Banda de Brincar que integra o Programa de Integração, Descentralização e Cultura (IDC), em São Joaquim Serão duas apresentações, no Caic Fúlvio Amarante Ferreira às 10h e na Escola Cívico-Militar (ECIM) Jurema Hugen Palma às 15h30.

Através das brincadeiras populares, conduzidas por cantigas de roda , a “Banda de Brincar” leva a todos para uma viagem fantástica além dos limites do tempo e da realidade, visitando os cravos, as rosas, os campos de alecrim, as casas sem chão e os diversos seres encantados que habitam o mundo da imaginação.

Nessa jornada a Banda de Brincar irá desconectar por alguns momentos da rede de materialidades da era tecnológica que nos envolve para desvendarmos um horizonte ilimitado de alegrias “que não sabemos bem ao certo onde vai dar”, mas que certamente revelará um universo de memórias, brincadeiras, gargalhadas e muito mais.

O espetáculo reúne em seu repertório 15 músicas com duração de 50 minutos, dentre elas: cantigas de roda, boi de mamão e música popular brasileira. A Banda de Brincar surgiu do encontro de três cantores, músicos e atores que tinham em comum a paixão pelo universo infantil.

O projeto tem a intenção de colaborar com a formação musical das crianças de forma divertida, juntando um pouco de tudo que faz parte desse universo – música, dança, teatro de animação, brincadeiras e histórias.

Ficha técnica:

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre

Venda de ingressos em: gratuito

Ficha Técnica: Concepção e direção: Banda de Brincar

Cantora e Percussionista: Lidiane Mandarina

Cantor e Violeiro: Ricardo Lisboa

Percussionista: Gilberto Farias

Tecnico: Marcio Jose Momesso

Produção: Banda de Brincar